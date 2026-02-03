3日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4673枚だった。うちプットの出来高が2743枚と、コールの1930枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の247枚（210円安300円）。コールの出来高トップは6万円の392枚（211円高415円）だった。 コールプット 出来高