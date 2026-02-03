3日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は155枚だった。うちプットの出来高が137枚と、コールの18枚を上回った。プットの出来高トップは1万8000円の76枚（1円高12円）。コールの出来高トップは5万9000円の5枚（835円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格