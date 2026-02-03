ドリームインキュベータ [東証Ｐ] が2月3日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.0倍の10.1億円に急拡大した。 同時に、期末一括配当を従来計画の106円→137円(前期は423円)に増額修正した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同一期間比26.8％減の1.9億円に減り、売上営業利益率は前年同一期間の15.2％→10.0％に大幅低下し