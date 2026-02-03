◎帝京出身のヤクルト・清水は守備練習中に中村悠に「久しぶりに選抜出るからいいねー」と動きを褒められ「魂！」。OBも刺激されています。◎巨人・田中将は水分補給中に多くのカメラが向けられ「水飲んでるだけですよ？動物園の動物が水飲んでるわけじゃないんだから」。それだけ注目の的ということですね。◎楽天ドラフト1位の藤原（花園大）が豆まき前に「160キロで投げます」。鬼役の記者は泣きそうでした。◎楽天・三