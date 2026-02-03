現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が節分の3日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。鬼に扮した落合氏が“鬼みつ”となり袋入りの豆をフルスイングで打ち返した。「悪い子はいねえか」と秋田県の民俗行事である、なまはげ風に登場した落合氏は、角を付けた赤鬼に扮してバットを持つと小袋入りの豆を見事なスイングで打ち返した。打ち返した豆は「今