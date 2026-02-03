タレントの菊地亜美（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。母親、姉との3ショット写真を披露した。【写真】「お姉さんとめちゃくちゃ似てますね！」母＆姉との3ショット披露の菊地亜美※7枚目この日の投稿では、夫と8回目の結婚記念日を迎えたことを報告するとともに、最近の出来事を写真とともに紹介。母＆姉との写真については、「美味しいランチに行きたい」という母の希望で食事に出かけた日のものであると説明した