お笑い芸人・有吉弘行（51）が3日、自身のインスタグラムを更新。1日放送のJFN『有吉弘行のSUNDAYNIGHT DREAMER』（毎週日曜後8：00）で第2子が誕生したことを明かしたことを受け、祝福の声に感謝した。【写真】これくらい？第2子誕生の有吉子どもの“今の大きさ”伝える有吉は、写真を添えて「多くのお祝いのお言葉ありがとうございます。子供は現在このマグロより一回り小さいです」と笑いを交えてつづった。有吉は2