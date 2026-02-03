ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が3日、自身のSNSを更新。福岡・太宰府天満宮での豆まき姿を公開し、注目を集めている。自身のインスタグラムで「鬼は外、福は内。太宰府天満宮での豆まき神事」とつづり、オレンジ色の法被のようなものを羽織り、豆をまく動画を公開した。最初は下手投げでまいていたものの、途中からは豪快なフォームで振りかぶって遠くの参拝客に届けた。Xでは力強いフォームで