◇プロ野球・巨人春季キャンプ（3日、宮崎）巨人に新加入の則本昂大投手が第1クール最終日にブルペン入りし、100球の投げ込みを行いました。充実した第1クールだったと振り返る則本投手。3日連続でブルペンに入り、この日は100球を投げました。「状態は悪くないと思う。初日に出た課題を2日目に修正して、昨日得た感覚を今日のマウンドで再現するというのがこのクールの目標でもあったので。球数も今日は100球行けたのが良かった」