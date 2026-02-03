日本商工会議所の小林健会頭は３日の定例記者会見で、各党が衆院選の公約に掲げている消費減税について、「財政悪化や円安進行により、国内外で信用不安が生じる可能性がある。慎重であるべきだ」と苦言を呈した。小林氏は消費税について「持続可能な社会保障の貴重な財源だ」と強調。各党が主張している代替財源については、「どの党の話を聞いていても、やってみないとわからない部分がある」と疑問視した。選挙戦では、社