水産庁は3日、スルメイカの2026年漁期（4月〜27年3月）の漁獲枠について、1月に提案していた三つの選択肢のうち最大の6万8400トンを採用する暫定案を示した。25年漁期から約2.5倍の大幅拡大となる見通し。