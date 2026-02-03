NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』が好調だ。2月1日放送の第5話は、世帯平均視聴率が12.5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）をマーク。第1回の13.5％よりやや下がったものの、これまでの放送で12％を切ったことがない。「展開が早すぎるという歴史ファンの意見もありますが、主役の小一郎（秀長）を演じる仲野太賀さん、藤吉郎（秀吉）役の池松壮亮さんの、ときに笑いも誘う演技は特筆に値します。さらに、第5話には前田利