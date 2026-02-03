Photo: 照沼健太 2024年3月1日の記事を編集して再掲載しています。すごく良いところもあれば、悩ましい部分も。いよいよ新生活シーズンということで、いろんな家電をチェックする方も増えるでしょう。「新3種の神器」としてドラム式洗濯機、ロボット掃除機、食洗機がもてはやされて数年、前者2つは定番となりつつありますが、一人暮らしの場合はスペースの都合どうしても食洗機の導入が難し