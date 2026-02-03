1月28日、東京都庁第一本庁舎にて、「『令和7年度東京都女性活躍推進大賞』贈呈式」が開催され、東京都の小池百合子知事が出席。女性活躍の先進事例となる企業・団体・個人を表彰しました。「『令和7年度東京都女性活躍推進大賞』贈呈式」に小池百合子都知事が出席○『令和7年度東京都女性活躍推進大賞』贈呈式を実施東京都では、女性の活躍推進について優れた取り組みを行っている企業や団体、個人を「東京都女性活躍推進大賞」と