【モデルプレス＝2026/02/03】女優の三田寛子が、2月3日までに自身のInstagramを更新。金髪ショットを公開した。【写真】歌舞伎俳優の60歳女優妻「別人級でびっくり」金髪で印象ガラリ◆三田寛子、金髪ショット披露三田は「今夜は節分」「健康で長寿を願いながらの 豆の数が多くて食べられるかなぁ」とコメント。「暦では乙巳（きのとみ）年生まれの私 還暦を祝い干支が一巡する一年を無事に終える事ができ感謝」「仮装して厄を払