【モデルプレス＝2026/02/03】音楽ユニット・Def Tech（デフテック）が2月3日、公式X（旧Twitter）を更新。メンバーのMicro（マイクロ）の逮捕報道を受け、コメントを発表した。【写真】逮捕報道のアーティスト、5日後に武道館公演予定だった◆Def Tech、Micro逮捕報道受けコメント発表された文書では「本日、所属アーティスト Micro (Def Tech) が逮捕されたとの報道がございました」とし、「ファンの皆様ならびに関係各所の皆様