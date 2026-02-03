落語家の立川志らくさんが2026年2月2日、持病を抱えての活動について、Xで持論をつづった。「正座が出来なくなり、ブロック注射を打って高座へ」志らくさんは「私の場合、脊柱管狭窄症」と手や脚の痛み、しびれ、歩行障害、排尿障害などの症状を引き起こす「脊柱管狭窄症」の持病を明かし、自身の経験を振り返った。「最初は座薬を入れて高座に。やがて正座が出来なくなり、ブロック注射を打って高座へ。椅子に座っての落語」さら