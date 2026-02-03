週末の買い出しや旅行など荷物が多くなるとき、大容量のバッグが1つあれば重宝するかも。プチプラかつ実用性に優れたバッグなら、【3COINS（スリーコインズ）】のアイテムを要チェック。キャスター付きで楽に持てたり、買い物カゴにセットできたりと、お値段以上に活躍してくれそうです。大人が使いやすいシンプルなデザインなので、ぜひ日常に取り入れてみて。 持ち運び楽ちん！ キャスター付きのバッグ