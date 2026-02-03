猫が『ハンモック』を好むのはなぜ？ 野生時代の猫は、木の上や穴蔵で休む習性がありました。 敵から身を隠しつつ獲物を狙いやすい「高さのある場所」そして「周囲が囲まれた空間」は、猫にとって安全地帯だったのです。 ハンモックは、まさにこの2つの環境を満たしたアイテム。 ゆらゆらとした揺れは、かつて木の上で感じていた心地よさを思い起こさせ、布が体のラインに沿って沈み込むことで、包み込まれるような安心