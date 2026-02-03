筆者の友人・M奈には小学生の娘さんがいます。M奈はとても料理上手なのですが、本人曰く「盛り付けセンスがない」ため、キャラ弁はとても苦手だったそうです。そんなM奈が遭遇したママ友とのエピソードをご紹介しましょう。 給食室のトラブル 私には小学1年生の娘がいます。いつもは給食なのですが、ある時給食室の設備が故障してしまい、1週間お弁当を持たせることになりました。 私は料理は大好きなのですが、盛り付