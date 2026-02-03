「刑法犯遭遇率」ランキング23区ワースト４位４億2000万円もの巨額強奪事件が東京都台東区で発生した。しかも事件現場となった東上野は、私が暮らしている地域である。金額の大きさも相まって、この事件は地域住民にも大きな衝撃を与えた。事件の速報に触れたとき、驚きと同時に、「今回の現場も、また台東区か‼」という言葉が頭を過った……。台東区は、’24年に発生した宝島さん夫婦殺害事件や、今年に入って報じられた歌