人気オーディション「ザ・ヴォイス」のナイジェリア版に出演していたイフナニャ・ンワンゲネさんが1月31日、アブジャにある自宅で眠っていたところ、毒蛇に噛まれて死亡した。26歳だった。コラボレーターのヒラリー・オビンナさんによると、イフナニャさんの自宅からはその後、2匹の蛇が発見されたという。 【写真】華やかなドレス姿インスタには歌唱動画も 近くの診療所には抗毒素がなかったため