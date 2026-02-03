関東は週明けにかけて気温の変動が大きくなるでしょう。6日(金)から7日(土)は気温が15℃近く低下する所もあり、春から真冬へと逆戻りしそうです。また、7日(土)から8日(日)は南部を中心に雪が降り、交通に影響が出る可能性があります。こまめに最新情報を確認してください。週末から再び寒気が襲来激しい寒暖差関東地方は、週明けにかけて寒暖差が大きくなるでしょう。特に気温の変化が大きくなるのが6日(金)から7日(土)にかけて