戦後最短となる“真冬の政治決戦”中盤戦を迎え、静岡県内でも候補者の訴えが熱を帯びています。静岡7区では、高市政権の閣僚を務める前職に国民と参政の新人が挑みます。浜松市浜名区と天竜区、中央区の一部などの静岡7区に立候補したのは国民の新人･北野谷富子氏。参政の新人･袴田サヤカ氏。自民の前職･城内実氏の3人です。高市政権を支える閣僚として8回目の当選を目指すのが自民党の城内実氏です。公示日は神事を終えるとすぐ