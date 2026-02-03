◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）２月３日＝栗東トレセン昨年の覇者のウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は前走のマイルＣＳで１５番人気ながら３着と波乱を演出した。「うちにきて、ようやく脚を見せてくれた。今までもすごく状態は良かったけど、流れや展開がかみ合っていなかった」と昨年３月に定年引退した河内元調教師から譲り受けた石橋調教師はホッとし