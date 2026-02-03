ボクシングの元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３７）が３日までに自身のインスタグラムを更新。２０２５年５月の世界戦後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、現在は故郷・熊本県内の病院でリハビリ中の元ＩＢＦ世界ミニマム級王者の重岡銀次朗氏のもとを訪れたことを明かした。亀田は「元ＩＢＦ世界ミニマム級王者の重岡銀次朗は順調に回復しています。強烈な右ストレートで顔面しばかれました。そろそろ世間に退院