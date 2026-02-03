Ｊ１清水エスパルスは節分の３日、三保グラウンドでの練習を公開。約１時間半のトレーニングを終えると、見学に訪れたサポーター約１００人に「豆まき」でサービスした。ＤＦ吉田豊が「鬼は外ーっ！」と叫びながら、小袋に入った豆やお菓子を観客席へ投げ込むと、吉田孝行監督が「そこは『福は内』だろう」と苦笑するなど、イベントは和やかに行われた。昨季まで指揮を執っていたＪ１神戸は「公開練習が月２回くらいと少なか