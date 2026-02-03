4月からTBSにて放送されるテレビアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』の追加キャストとティザービジュアルが発表された。【画像】一挙4人発表！『また殺されてしまったのですね、探偵様』声優キャスト本作は、ボカロPであり小説家としても活躍するてにをは氏が原作、ライトノベル『ひきこまり吸血姫の悶々』の挿絵などで人気を博すりいちゅ氏がイラストを担当する、MF文庫J刊行のミステリー小説。「殺されても生き