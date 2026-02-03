俳優のイム・シワン、キム・ソリョンが主演する韓国ドラマ『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』（全12話）が、あす4日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（水〜金 後0：00〜※11日のみ休止）【写真】優しい笑顔…イム・シワン＆キム・ソリョンの手繋ぎショット同作は不幸続きのどん底ヒロインイ・ヨルム（キム・ソリョン）と、心に傷を抱えた人見知りの青年アン・デボム（イム・シワン）による至高のヒー