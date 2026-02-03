お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が3日までにインスタグラムのストーリーズを更新。女性7人組「FRUITSZIPPER」の東京ドーム公演を訪れたことを明かした。近藤は「＠東京ドームめちゃくちゃ楽しかった！あ、はちゃめちゃわちゃ楽しかった！！！」と感想をつづった。メンバーの鎮西寿々歌は2009年から13年までNHK Eテレ「天才てれびくんMAX/大！天才てれびくん」にてれび戦士として出演。ハリセンボンは2007