声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、3日発売の『漫画アクション』表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真】デカすぎる！豊満ボディ井口裕香の水着＆下着グラビア「体温が伝わるような温かいグラビアをお届けします」のキャッチコピーとともに、大胆ボディを強調した水着＆下着グラビアなどを見ることができる。井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』