山陽新幹線「ハローキティ新幹線」の運行が5月17日をもって終了する。JR西日本は、昨年11月より実施した「フィナーレアート写真募集キャンペーン」やオリジナルグッズ販売に続き、「ハローキティ新幹線」の世界観をより楽しめる追加企画を発表した。【画像】2・7より発売される「ハローキティ新幹線」フィナーレのオリジナルグッズ第2弾「ハローキティ新幹線」は、2018年6月に山陽新幹線でデビューし、西日本エリアを駆け抜け