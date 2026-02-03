東京都によると、麻疹（はしか）への感染が確認された４０歳代男性が、１月２０〜２１日にイトーヨーカドー国領店（調布市）や資（すけ）さんうどん足立鹿浜店（足立区）を利用し、不特定多数と接触した可能性があることが判明した。都は利用客に、体調の変化があった場合は医療機関の指示に従って受診するよう呼びかけている。都などによると、男性は宇都宮市在住。１月２０日午前１１時〜正午にイトーヨーカドー国領店の１階