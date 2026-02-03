気象庁は3日、南海トラフ地震に備えて東海沖の海底に設置した地震観測システムについて、9日から、周辺で地震が発生した場合に緊急地震速報の発表が平常時より最大で12秒程度遅くなると発表した。陸上局の機器更新作業で、データが使えなくなるため。作業は1カ月程度の予定だが、品質確認などで、再開までさらに時間がかかるとみられる。気象庁によると、津波観測情報に、海底津波計のデータを使うこともできなくなる。津波警