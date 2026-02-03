懸命なリハビリ中の重岡銀次朗氏についての現況を明かした亀田興毅氏(C)産経新聞社ボクシング元世界3階級制覇王者・亀田興毅氏が2月2日、自身のインスタグラムを更新。昨年5月のIBF世界ミニマム級タイトルマッチ後、急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、現在は故郷・熊本県内の病院でリハビリ中の前IBF世界同級王者・重岡銀次朗氏の現況について明かした。【写真】重岡銀次朗氏の右ストレートを嬉しそうに食らう亀田興毅氏を