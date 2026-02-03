元プロ野球選手・清原和博氏の元妻でモデルの亜希が、3日までに自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。和博氏の近影を伝えるとともに“あの日”から10年が経ったことを伝えた。【写真】終始笑いに包まれたトークショーに参加する清原和博の笑顔ショット亜希は「2016.2.2-2026.2.210年前のあの日。何一つ忘れることのないあの日。祝う事ではないけれど、節目として祝ってみましたwまた今日から10年。頑張ると目標を