プロレス団体・STARDOMの上谷沙弥が3日、東京・西馬込の池上本門寺で行われた『節分追儺式』の豆まきに参加した。【動画】上谷沙弥、日曜劇場での“俳優デビュー”をイジられ記者にキレる境内に設置された特設舞台から来場者約1万人に豆を投げる同行事。手を伸ばす来場者に向けて、上谷は遠くまで豆が届くように大きく腕を振り豆を投げた。豆まき後、取材に対応。「今年の福は？」という問いに対して上谷は「ドラマデビュー