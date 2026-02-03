宮崎・南郷で1軍春季キャンプを行っているプロ野球・西武の平良海馬投手が3日、ライブBPに登板しました。3月開幕のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)へ臨む侍ジャパンに選出されている平良投手は、同じく侍ジャパンの源田壮亮選手と対戦。30球中ヒット性の当たりは1本のみに抑え、順調な調整ぶりをうかがわせました。「だいぶ球速も出ていたのでいい感じ」と手応えを語った平良投手。このキャンプに向けては「ツーシームの