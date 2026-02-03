セブン - イレブン・ジャパンは2月10日、新たな冷凍米飯のラインアップとして「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」(213.84円)、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭&おかか」(213.84円)を全国のセブン‐イレブンで販売する。「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」(213.84円)、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭&おかか」(213.84円)同社は、物価が上昇するなかでも「計画調達・計画生産」という冷凍食品