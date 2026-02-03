セブン - イレブン・ジャパンは2月3日より、心とお腹を満たす「スープごはん」シリーズの「コクと旨味のキムチチゲ スープごはん」(464.40円)と「あったかスープの豆乳担々ごはん」(464.40円)を全国のセブン - イレブン店舗にて販売する。「あったかスープの豆乳担々ごはん」(464.40円)、「コクと旨味のキムチチゲ スープごはん」(464.40円)今回販売する商品は、「お腹と心を満たせる、食べ応えと味わいのバランス」をコンセプトに