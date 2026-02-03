【モデルプレス＝2026/02/03】アイドルグループlog you（ろぐゆー）の小浜菜摘が2月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。前髪カットに失敗した様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】新生アイドルメンバー「逆にレア」万バズ起こした“やらかした”前髪◆log you・小浜菜摘、やらかした前髪カットを告白小浜は「なにこれやばいやばいやばいやばいやらかした」とつづり、前髪の真ん中部分が一部短くなっている自身の写真を投稿。「