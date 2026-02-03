定食レストラン「やよい軒」は2月10日(火)より、“こだわりの特撰シリーズ”の新メニューとして、『〜三元豚使用〜豚まぶし定食』と『〜骨取りサバ使用〜焼サバと天ぷらのまぶし定食』を発売する。肉と魚、それぞれの素材の魅力を生かし、食べ進めるごとに味わいが変化する“まぶし”仕立ての定食を提案する。発売日は2026年2月10日(火)。全国の「やよい軒」365店舗(2025年1月末現在)で販売される。【画像を見る】『〜三元豚使用〜