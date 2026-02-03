愛知県の公立高校入試 志願状況・倍率は？ 愛知県教育委員会は、2026年度（令和8年度）の公立高校入試・全日制課程の推薦選抜などの志願者数を発表しました。 【画像で見る】2026年度 愛知県公立高校 学校別の出願状況・倍率 一覧はコチラ 推薦選抜の志願者数は、普通科6256人、専門学科3763人、総合学科1539人。特色選抜の志願者数は1802人で、学科別の定員枠に対する倍率は、普通科は1.07倍、専門学科は1.05倍、総合学科は1.1