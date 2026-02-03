サンクゼールが展開する久世福商店は、2026年2月4日〜2月22日「猫の日」までの間、久世福商店初の『猫の日フェア』を開催する。猫好きのスタッフが集めた猫デザインの商品をラインアップする。※記事中の価格はいずれも税込表記。【すべての画像はこちら】丸まった猫をデザインしたココア味の型抜きバウムやねこせんべいなど◆【店舗限定･数量限定】にゃんこバウム(594円)今回のフェアの主役となる、久世福商店オリジナル商品。型