【DMM通販：「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラ 抽選販売】 抽選期間：2月3日14時～2月10日15時 当選発表：2月13日から4日以内 DMM通販にて、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラを対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は2月10日15時まで。当選発表は2月13日から4日以内に行なわれる。