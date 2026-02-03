３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５１．９９ポイント（１．２９％）高の４０６７．７４ポイントと３日ぶりに反発した。押し目買いが優勢となる流れ。上海総合指数は前日まで大幅続落し、約１カ月ぶりの安値を付けていた。また、中国の景気懸念がくすぶる中、当局の景気支援スタンスも改めて意識されている。市場関係者の間には、春節連休（２月１５〜２３日）前に金融緩和が発表されるとの観測も広