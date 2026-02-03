ボートレースとこなめのPR隊とキャンペーンガールの石田理紗が3日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、G1「東海地区選手権競走」（5〜10日）をアピールした。東海4場の持ち回りで実施され、直近10年で開催レース場の地元レーサーが9度優勝するなど地元勢の活躍が目立つ同大会。今年の愛知支部は優勝最有力候補のスーパースター・池田浩二、平本真之、磯部誠らSG覇者6人と強力メンバーが登場する。さらに昨年9月の宮島PG1ヤ