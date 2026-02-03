遺体で見つかった男性の遺品のキャッシュカードを不正に使用し現金140万円を盗んだとして逮捕された埼玉県坂戸市福祉部の男性職員（39）についてさいたま地検川越支部は1月30日付で不起訴処分としました。さいたま地検川越支部は不起訴処分の理由を明らかにしていません。