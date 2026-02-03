俳優・歌手の相田翔子（55）が3日、自身のブログを更新。中村あゆみ（59）、hitomi（50）との食事会を振り返りつつ、自身の耳の不調と新たな治療について明かした。【写真】20代で突発性難聴を発症…アイドルとしても活躍した相田翔子相田は「先月3人で日にちを合わせてランチをしましたよ中村あゆみさんとhitomiさんと美味しい旬のお料理が詰まった和食膳を頂きながら楽しく癒されました」と報告し、楽しげな雰囲気が伝