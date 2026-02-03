お笑いコンビ・デンジャラスのノッチ（60）が3日、自身のブログを更新。次女（12）が中高一貫校に合格したことを報告した。【写真】塾なしで「中高一貫校」に合格した次女も写る家族4ショットノッチは「次女の中学受験でした結果発表です」と題したブログで、「次女のゆうかさん塾に行かないで自力でお受験なななんと中高一貫校合格しましたパチパチパチおめでとう親父も見習って学びます」と、うれしい結果を明かし、